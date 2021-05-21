Уехал на машине и пропал: В Омске ищут 28-летнего Руслана Вахитова

Всех, кто знает, где находится Руслан Вахитов, просят откликнуться. Фото: «ДоброСпас-Омск»

В Омске разыскивают пропавшего без вести 28-летнего Руслана Вахитова. Ориентировку разместил отряд «ДоброСпас-Омск».

Сообщается, что Руслан перестал выходить на связь с 18 мая. В этот день он уехал на своем синем «Рено Логан» (госномер Х 983 МУ 55) из дома на улице Куйбышева.

Приметы пропавшего: рост 180 см, русые волосы, стрижка с челкой, борода.

Был одет в синюю кепку, серые джинсы, белую футболку в мелкий черный цветочек, черные ботинки.

Всех, кто знает, где находится Руслан Вахитов, просят откликнуться и позвонить координаторам «ДоброСпас-Омск» по т. 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию по т. 02.

ОБНОВЛЕНО:

Сообщается, что Руслана Вахитова нашли. Он погиб.