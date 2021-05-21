На достройку метро в Омске нужно 35 миллиардов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На заседании ЗакСобрания депутаты и губернатор отозвались на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. На днях чиновник заявил, что достраивать метро в крупных городах нецелесообразно и неэффективно.

На это депутат Александр Алехин заметил, что в советские годы жили неглупые руководители. И почему-то именно они принимали решения о строительстве метро. Алехин предложил омскому губернатору снова поставить на федеральном уровне вопрос о достройке нашей подземки. Напомним, при губернаторе Назарове проект был заморожен.

- Мы не пошли на мокрую консервацию метро. Мы сохраняем объекты, которые были построены за народные средства в период Советского Союза. Ответственность за строительство метрополитена сегодня должен нести или регион, или город, - цитирует омского губернатора Александра Буркова РИА "Омск-Информ". - Для того чтобы закончить первый пусковой участок из 5 станций, нам необходимо 34,5 млрд рублей. Мы никогда ни в бюджете города, ни в региональном бюджете не найдем деньги. Мы прорабатываем вопросы об использовании той инфраструктуры, которая была построена, и увязывании ее в единую транспортную сеть. Это и метромост, и 2 станции, и 2 построенных участка Вопрос в том, будет это подземное метро или наземная транспортная связь. Мы над этим вопросом работаем.