В Омске перенесли остановку «Площадь Лицкевича»

На месте остановки будут ремонтировать теплотрассу. Фото: yandex.ru/maps

В Советском округе по улице Нефтезаводской на участке между улицами 50 лет Профсоюзов и 22 Апреля начинается капитальный ремонт теплотрассы. Из-за этого перенесут остановку «Площадь Лицкевича».

Мера это временная. Работы, которые проводит АО «ОмскРТС», запланированы до 15 октября.

Как сообщили в департаменте транспорта, до окончания ремонта посадка и высадка пассажиров осуществляется по улице 22 Апреля вблизи домов №№ 28/1 и 30/1 по улице Нефтезаводской.