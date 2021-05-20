Жуткая авария под Омском: водитель погиб, пассажиры в больнице

Машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ночью на трассе под Омском произошло серьезное ДТП. Сообщение об этом поступило в Госавтоинспекцию в 1:15. После осмотра места аварии полицейские предварительно установили, что 39-летний омич за рулем «Хендай Солярис» сел за руль пьяным. Он вез двух пассажиров по дороге Омск-Одесское в город, но в районе 70 километра не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Судя по фото с места аварии, машина полностью помята.

Все, кто были внутри, пострадали. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как уточнили в пресс-службе полиции, водитель скончался на месте, а два пассажира 17 и 32 лет попали в больницу. За их состоянием следят медики. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.