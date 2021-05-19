В этом году омские школьники проведут последний звонок на улице

В Омске последние звонки пройдут на улице с соблюдением социальной дистанции. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Уже второй год омским школьникам придется проводить последний звонок и выпускной в условиях карантина и ограничений. Несмотря на то, что для большинства омичей многие ограничения не действуют, школьникам придется соблюдать некоторые правила.

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение, к котором есть несколько правил по проведению последних звонков. Торжественная линейка станет единственным мероприятием для которого разрешат собраться нескольким классам одновременно, до этого все мероприятия должны были проходить только классах отдельно. Но школьников не может быть больше 120 человек. И каждый сможет пригласить не больше двух гостей. Также отмечают, что последние звонки нужно обязательно проводить на улице. Гостям придется соблюдать социальную дистанцию.