«Уже находится дома»: В омском депобразования прокомментировали ЧП с девочкой, которую ранили ножницами на уроке

С урока девочку увезли на скорой. Фото: Александр ГЛУЗ

Напомним, ЧП случилось в одной из школ Центрального округа Омска. Прямо с урока ИЗО на скорой увезли 12-летнюю ученицу с резаной раной щеки. Выяснилось, что травму девочке случайно нанес ее одноклассник. В обстоятельствах происшедшего сейчас разбираются полицейские.

Тем временем ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента образования омской мэрии.

- На уроке изобразительного искусства в результате неосторожного обращения с ножницами одноклассник совершил порез мягких тканей пострадавшей, – говорится в сообщении ведомства. – Ребенку была оказана доврачебная помощь, вызваны родители и машина скорой медицинской помощи. На данный момент пострадавшая находится дома. Со школьниками проведены беседы о правилах поведения на уроках и во внеурочное время.