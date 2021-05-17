Пьяный омич угнал Газель без ключей и уехал на другой конец города

Угонщика быстро поймали, но он все равно успел уехать на другой конец города. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Недавно в полицию обратился 32-летний омич с заявлением об угоне грузовой Газели. Он рассказал, что оставил автомобиль у дома приятеля на улице Ершова в Амуре, а утром его уже не оказалось на месте. Ущерб омич оценил с 230 тысяч рублей.

В полиции сразу приступили к поискам автомобиля. Довольно быстро сотрудникам ГАИ удалось остановить автомобиль на улице Кирова в Октябрьском округе. За рулем оказался 30-летний пьяный омич, два года назад лишенный прав. Полицейским он рассказал, что залез в Газель через окно, а завести автомобиль смог, разобрав замок зажигания. В пресс-службе полиции уточнили, что в ДТП мужчина не попал, Газель вернули владельцу, а на угонщика завели дело.