Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2021 13:10

Пьяный омич угнал Газель без ключей и уехал на другой конец города

Он далеко уехал и чудом не попал в ДТП
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Угонщика быстро поймали, но он все равно успел уехать на другой конец города. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Угонщика быстро поймали, но он все равно успел уехать на другой конец города. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Недавно в полицию обратился 32-летний омич с заявлением об угоне грузовой Газели. Он рассказал, что оставил автомобиль у дома приятеля на улице Ершова в Амуре, а утром его уже не оказалось на месте. Ущерб омич оценил с 230 тысяч рублей.

В полиции сразу приступили к поискам автомобиля. Довольно быстро сотрудникам ГАИ удалось остановить автомобиль на улице Кирова в Октябрьском округе. За рулем оказался 30-летний пьяный омич, два года назад лишенный прав. Полицейским он рассказал, что залез в Газель через окно, а завести автомобиль смог, разобрав замок зажигания. В пресс-службе полиции уточнили, что в ДТП мужчина не попал, Газель вернули владельцу, а на угонщика завели дело.