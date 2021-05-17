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Общество17 мая 2021 12:35

В Омске из-за прорыва трубы образовался новый «фонтан»

Вода била прямо в окна второго этажа дома
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи все чаще замечают прорывы на трубопроводах во время проведения испытаний.

Омичи все чаще замечают прорывы на трубопроводах во время проведения испытаний.

Фото: ВКонтакте

Недавно в Омске уже был подобный случай. В самом центре города на улице Тарская прорвало трубу и струя воды била в воздух на высоту нескольких метров. Тогда выяснилось, что это произошло из-за опрессовки системы, которую проводили после окончания отопительного сезона.

Вероятно по тойже причине новый «фонтан» образовался на проспекте Мира в районе Нефтяников. Там мощный поток бьет прямо в окна ближайшей пятиэтажки. Прорвало также и трубы на въезде в СНТ «Дары Сибири». Там вода вырывается прямо испод земли.