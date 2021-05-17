От коронавируса в Омской области за сутки скончались 2 человека

Сегодня количество зараженных превысило выздоровевших почти в 4 раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки коронавирусом заразились 57 омичей. Из них 30 человек заняли места в больнице, а 27 смогут получать лечение на дому. Всего в области зарегистрировали уже 46 650 случаев заражения ковидом.

Выздороветь удалось 39 708 пациентам. Сегодня врачи выписали только 16 человек. Обычно этот показатель был примерно на ровне с заболевшими, но сейчас стал значительно ниже.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни омичей. За сутки скончались еще 2 человека. За все время с начала пандемии вирус унес уже 1 415 жизней.

В этом году полностью привиться от ковида успели уже 141 376 человек. Второго этапа прививки сейчас дожидаются 43 124 человека.