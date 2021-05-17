Наступил на горло и забрал телефон: Омич ограбил 16-летнго подростка

Подозреваемого уже задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 16-летний студент одного из омских колледжа. Он рассказал, что его чуть не задушили и украли телефон. В ходе следствия задержали 26-летнего омича, который предположительно причастен к произошедшему. Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, где занимаются расследованием, все произошло 10 мая. Мужчина повалил подростка на землю и, наступив на горло, стал душить. После этого он забрал у подростка телефон стоимостью 16 тысяч и ушел.

Подозреваемого задержали. Оказалось, он был неоднократно судим за аналогичные преступления и сейчас нигде не работает. На омича завели уголовное дело по статье «разбой».