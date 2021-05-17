В Черлакском районе Омской области лесные пожары могут перейти на деревни

Уже больше месяца в Омской области бушуют природные пожары. Активно горят поля с сухой травой и леса. От них страдает не только природа, но и люди. В Большереченском районе в начале мая выгорело полдеревни. В последние дни установилась жаркая сухая погода, что только способствует распространению огня.

Как сообщают специалисты МЧС в Черлакском районе Омской области ожидают высший класс пожароопасности с 17 по 19 мая. Прогнозируют 5 класс горимости. Это означает, что возможен рост площади пожаров и переход огня на населённые пункты. Чтобы избежать повторения ЧП в деревне Каракуль, омичам советуют соблюдать правила противопожарной безопасности, а властям активнее проводить противопожарный мероприятия.