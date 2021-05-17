В Омске семье передали останки красноармейца, погибшего на войне в 1942 году

ФОТО: Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «МЫ ВМЕСТЕ»

Точку удалось поставить в непростой и трагичной истории воина-красноармейца Байтака Байтемирова из Омской области. Во время начала Великой Отечественной Войны он, как и миллионы советских солдат, ушел на фронт. В боях Байтемиров сражался больше года. Но в 1942 году связь родных с ним прервалась. И солдат числился в списках без вести пропавших.

Останки красноармейца нашли в Новгородской области. О находке поисковиков сообщили родственникам бойца. В итоге благополучно удалось передать останки родным солдата Байтемирова.

- Цепочка событий, которая привела к тому, что сегодня мы хороним моего дедушку, — это настоящее чудо. Череда удачных совпадений! 8 февраля мне позвонили и спросили, кто такой Байтемиров Байтак. С этого и началось, - сказала внучка погибшего солдата.