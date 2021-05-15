ФСБ поймала бывшего омского полицейского с 5,5 кг героина

Бывшему силовику грозит срок до 20 лет. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Экс-полицейского задержали омские фсбшники. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Он попался с крупной партией наркотиков. У него обнаружили 5,5 килограммов героина, которые он планировал продать.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Омской области, крупную партию бывший силовик аккуратно расфасовал на одной из квартир. Специального для этого он снял недвижимость. Задержали омича при перевозке зелья - он планировал его продавать. Партия тянула на несколько десятков миллионов рублей. д

На задержанного заведено уголовное дело по статьей "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Ранее бывший омский полицейский уже был судим. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас омич находится в СИЗО.