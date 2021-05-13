Омич украл из парка развлечений 10 детских электромобилей

Машинки пропали из бокса, где их оставили на зиму. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омск пришло лето и многие предприниматели стали возобновлять любимое многими детьми развлечение – катание на электомобилях. Эти детские машинки всем хорошо знакомы, их прокат есть почти в каждом парке и сквере. Был такой и в парке 30-летия ВЛКСМ. Но когда его владелец после зимы решил снова открыть бизнес, обнаружил, что машин нет. В полиции омич рассказал, что оставил в боксе на хранение 10 электромобилей, а также аккумуляторы и зарядные устройства. Ключи были только у него и нанятого работника, который перестал выходить на связь.

В полиции заподозрили именно его. Оказалось, что 27-летний омич действительно причастен к краже. Он не стал отрицать вину и рассказал, что за зиму сдал в ломбарды 10 машинок и зарядные устройства к ним. За каждую он получал от 1,5 до 3 тысяч рублей. В ломбард он успел сдать и ноутбук, которые ему передал хозяин, чтобы отремонтировать. Как уточнили в пресс-службе УМВД, все машинки пока не нашли. А омичу за кражу может грозить до 2 лет лишения свободы.