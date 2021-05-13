Двух омичек поймали на продаже контрафактного алкоголя и сигарет на 1,3 миллиона

Полиция закончила расследование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске поймали двух женщин, которые занимались продажей нелегального алкоголя и сигарет. 60-летняя мать и ее 22-летняя дочь организовали небольшой бизнес, закупили 7 тысяч пачек сигарет и более 1,3 бутылок алкоголя, все это они хранили в гараже и квартире. Как установили следователи, вся эта продукция не прошла обязательную маркировку. Стоимость всего найденного у женщин составляет более 1,3 миллионов рублей.

В ходе следствия обе женщины вину не признали. Но расследование уже закончено и дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Омичкам предъявили обвинение в незаконном приобретении и сбыте немаркированной продукции