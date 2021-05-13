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Общество13 мая 2021 7:30

Двух омичек поймали на продаже контрафактного алкоголя и сигарет на 1,3 миллиона

Мать и дочь организовали бизнес, но попались полиции
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Полиция закончила расследование.

Полиция закончила расследование.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске поймали двух женщин, которые занимались продажей нелегального алкоголя и сигарет. 60-летняя мать и ее 22-летняя дочь организовали небольшой бизнес, закупили 7 тысяч пачек сигарет и более 1,3 бутылок алкоголя, все это они хранили в гараже и квартире. Как установили следователи, вся эта продукция не прошла обязательную маркировку. Стоимость всего найденного у женщин составляет более 1,3 миллионов рублей.

В ходе следствия обе женщины вину не признали. Но расследование уже закончено и дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Омичкам предъявили обвинение в незаконном приобретении и сбыте немаркированной продукции