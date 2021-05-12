«Медоград»: есть идеи и новые классные проекты

- В прошлом году (по известным всем причинам) произошёл серьёзный спад продаж, что поставило меня перед выбором: закрывать производство или сокращать ассортимент предлагаемых товаров и услуг, переезжать в другое помещение, - поделился Стас Андреюк. - Взвесив все плюсы и минусы, пришлось закрыть проект с детьми в столярной мастерской и продать часть оборудования.

Благодаря этому решению удалось не только сохранить производство, но и со временем снова расширить его. И уже в начале этого года мастерская переехала из маленькой рабочей комнаты в 24 кв. м, в просторное помещение 130 кв. м.

Для создания более качественного фото и видео контента было приобретено оборудования для организации своей небольшой фотостудии.

С одним из своих проектов OmskBox прошёл в финал конкурса «Туристический сувенир России», и в марте должен был быть в Уфе на его защите. Но, произошла череда событий, которые не дали возможности присутствовать на данном мероприятии. Конечно жаль, что так получилось, но я считаю, что это была разминка. Есть идеи, с которыми можно будет заявиться на новый подобный конкурс.

Если говорить о выпускаемой продукции в моей мастерской, то в ассортименте появилась новая товарная линейка: настольные и логические игры, головоломки, шахматы и шашки, мельница и алькерке, дальдоза и хнефатафл и многие другие.

А вместе с играми появился их прокат и очень классный проект «Игротека»! С любителями настолок собираемся по воскресеньям в музее им. Кондратия Белова каждое воскресенье с 16 до18 часов, где можно не только прокачать свою логику и смекалку, но принять участие в лотерее с подарками, отдохнуть от гаджетов под звуки классической музыки.

Все изделия изготавливаются из дерева, в том числе и как персонализированные подарки. Можем брендировать игры в Ваш фирменный стиль, в Ваше заведение для расширения ассортимента предоставляемых услуг своим посетителям.

Так как с 2020 г. являюсь социальным предпринимателем, принимал участие в XXIV Региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития человека в современном образовательном пространстве» по теме «Социальное предпринимательство: возможности и перспективы», в результате чего произошло знакомство с фондом им. С.И. Манякина.

В целях развития социального предпринимательства в регионе и рамках реализации Национального проекта «Образование», а также молодежной политики РФ, по итогам работы, проведенной на конференции, достигнуты договорённости о совместной проектной деятельности: «Развитие кружкового движения молодежи в г. Омске», «Школа - территория возможностей. Курс на успех!»

В апреле были проведены несколько встреч в Департаменте образования Администрации города Омска и вузах. На которых были обозначены вопросы и предложения для запуска проекта с сентября 2021 года.

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