В Омске полдня искали пропавшего первоклассника

После уроков мальчик решил погулять, но не уследил за временем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В полицию обратились обеспокоенные родители 7-летнего мальчика. По их словам, ребенок пропал и не выходил на связь Мать мальчика рассказала, что их утро начиналось довольно обычно, она отвезла сына в школу, а потом с младшей дочерью отправилась в поликлинику. У врача пришлось задержаться, поэтому за сыном она пришла на полтора часа позже. Мальчика уже не было ни в школе, ни на территории. Родители забеспокоились и попытались сами найти ребенка, но ничего не вышло. После этого они и обратились в полицию.

Полицейские тутже принялись за поиски, которые, к счастью, увенчались успехом уже спустя три часа. Около 20:00 ребенка обнаружили полицейские на детской площадке недалеко от школы. Оказалось, ребенок просто отправился погулять, пока ждал мать, но не заметил, сколько именно времени прошло. Со школьником все в порядке, его передали родителям и провели профилактическую беседу.