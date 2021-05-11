В Омске за 30 миллионов создадут проект реконструкции улицы 10 лет Октября

Сами работы начнут в следующем году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске серьезно думают о реконструкции улицы 10 лет Октября. Департамент строительства Омска даже начал торги на разработку проектной документации. Об этом появилась информация на сайте госзакупок. Но проект омские градостроители готовы потратить 31,3 миллиона рублей.

За эти деньги к 30 ноября 2021 года победитель должен будет разработать проект реконструкции улицы 10 лет Октября, в котором нужно будет предусмотреть обязательное строительство велодорожек, ливневую канализацию. Также придется спроектировать озеленение и благоустройство прилегающей территории и установку ограждений. При проектировании уточнят и полосность дороги. Возможно на 10 лет октября будет 6 или 4 полосы.

Саму реконструкцию планируют начать в 2022 году. Пройти она должна в два этапа, на двух участках дороги.