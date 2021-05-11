Двое сельчан украли железный ящик и оставили полрайона без связи и интернета

Похитителей "связи" поймали и заставили вернуть технику. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился обеспокоенный представитель провайдера интернета и телефонии. В компанию массово стали поступать жалобы от жителей Большереченского района о том, что у них пропал сигнал связи и интернета. В компании выяснили, что пропал регенератор, который должен был обеспечить сельчан услугами.

Полицейским удалось выяснить, что регенератор, который внешне похож на металлический ящик выкопали двое неизвестных. Их личности установили, ими оказались местные жители села Ингалы 32 и 33 лет. Они проезжали по автодороге Омск-Тара и заметили металлический ящик. Омичи решили, что он никому не принадлежит и выкопали его, а позже сдали в металлолом.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, подключение интернета и связи восстановили, а похищенное имущество вернули владельцам. На сельчан завели уголовное дело по статье "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения".