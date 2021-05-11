В Омске задержали двух иностранных наркокурьеров с героином

Курьеров задержали и поместили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали двух иностранцев во время доставки закладок с наркотиками. Два молодых человека родом из ближнего зарубежья 20 и 25 лет в Ленинском округе раскладывали закладки с героином. Они попались а одном из подъездов на улице Иванова.

По информации полиции, у каждого с собой было несколько доз наркотика: один хранил 7 свертков в носке, а второй 6 в кармане куртки. Также в машине, на которой передвигались наркокурьеры нашли еще 76 свертков с наркотиками для продажи. В арендованной квартире обнаружили еще 167 граммов героина.

Оба курьера приехали в Омск недавно, один из Тюмени, второй из Челябиска, но в России живут уже давно. Сейчас оба находятся под стражей, на них завели уголовные дела, по которым им может грозить до 20 лет лишения свободы. Выясняют и то, где приятели покупали наркотики.