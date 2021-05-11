«Жена меня, наверное, уже похоронила»: Нашедшая омского министра Мураховского сельчанка рассказала о его первых словах

Как только Александр Мураховский вышел к людям, сразу попытался сообщить родным, что с ним все в порядке. Фото: Национальный центр помощи детям

Удачно закончились поиски министра здравоохранения Александра Мураховского. После нескольких дней блуждания по тайге он вышел к людям в районе села Баслы в Большеуковском районе. Сельчанки, первыми увидевшие министра, предложили отдохнуть.

- Он сразу попросил позвонить жене, очень переживал и говорил, что она меня, наверное, уже похоронила - рассказала местная жительница Ольга. – Министр наизусть номер помнил, но с первого раза жена трубку не взяла. Потом сама перезвонила.

Так же Александр Мураховский переживал из-за того, что оставил открытым вагончик рабочих, в котором провел последнюю перед спасением ночь.