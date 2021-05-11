Новое в обеспечении техническими средствами реабилитации инвалидов и категории ребенок-инвалид

В течение последних трех лет совершенствуется правовое регулирование по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) и вносятся изменения в приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Внесены изменения в классификацию ТСР и сроки их использования (далее - Классификация). Кресло-коляска с электроприводом теперь выдается инвалидам вместе с аккумуляторными батареями.

Наименование протезов с внешним источником энергии изменено на протезы с микропроцессорным управлением. Дополнительно в Классификацию внесены: протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением и аппарат на голеностопный и коленный суставы с микропроцессорным управлением. По медицинским показаниям приёмные гильзы у инвалидов с протезами голени и бедра будут заменяться до трёх раз в год.

Классификация дополнена калоприемниками и мочеприемниками для детей-инвалидов, что ранее не было.

Сроки пользования абсорбирующим бельем и подгузниками установлены для детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет - не более 8 часов, от 4 до 7 лет - не более 6 часов, от 8 до 18 лет - не более 5 часов, в связи с этим их количество меняется в зависимости от возраста.

Изменения коснулись и ТСР для инвалидов с нарушением слуха. Диагональ экрана телевизоры для приема программ со скрытыми субтитрами в настоящее время не менее 80 см. Телефоны кроме функции текстового вывода обладают функцией видеосвязи и навигации.

Медицинские показания на обеспечение ТСР определяются при медико-социальной экспертизы согласно «Перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР», утвержденному приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 888н.

Обеспечение ТСР осуществляет Омское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ГУ ОРО ФСС РФ) на основании ИПРА, заявления, документа, удостоверяющего личность инвалида (законного представителя).

Начальник отдела анализа проблем реабилитации Саликова С.И.