В Омске произошел серьезный пожар

Густой черный дым поднимается от кучи горящих покрышек. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Долгие праздничные выходные выдались для омских пожарных очень тяжелыми. В регионе почти повсеместно горит сухая трава на полях.

Также сегодня, 8 мая, стало известно о крупном пожаре на свалке в Москаленском районе.

И вот снова загорелся мусор. На этот раз в городе.

- В социальных сетях появилась информация, что возле ТЭЦ-5 пожар. Это не так. Это дым от пожара, – пояснили в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Сообщение о происшествии на ул. 10 лет Октября поступило в 20.18. На момент прибытия первого подразделения горели автопокрышки на открытой территории на площади 100 кв. м. От МЧС России работают 4 единицы техники, задействован 21 человек.

Также сообщается, что в 20.58 огонь удалось локализовать.