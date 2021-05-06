Нефтепродукты, медь, алюминий и марганец: «Омскшина» продолжает загрязнять Омь

После проверки выяснилось, что 19 выявленных ранее нарушений до сих пор не устранены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 23 марта по 19 апреля Росприроднадзор провел очередную внеплановую проверку. Ее целью было выяснить, какую работу промышленное предприятие провело по устранению многочисленных нарушений, выявленных ранее. Срок, установленный для завода, уже истек, но часть проблем до сих пор не решена.

Впрочем, количество недочетов значительно сократилось – с 59 до 19. Однако оставшиеся напрямую влияют на загрязнение окружающей среды.

- Выявлены превышения концентрации загрязняющих веществ: нефтепродукты – в 5 раз, БПК (биохимическое потребление кислорода) – в 4,4 раза. АО «Омскшина» осуществляет сброс сточных вод в Омь из выпуска коллектора, содержащих загрязняющие вещества, такие как алюминий, марганец и медь, не нормированные разрешительными документами, – говорится в отчете, размещенном в «Едином реестре проверок» на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Омскшину» обязали устранить нарушения до 2 августа текущего года.