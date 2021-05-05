В Омской области дебоширы разбили поленом 4 машины, украли номера с одной и повесили их на шею собаке

Дебоширы зачем-то разбили 4 чужих автомобиля. Фото: УМВД России по Омской области

Посетители одного из кафе в Муромцево сильно удивились, увидев парочку приятелей навеселе в сопровождении собаки, на шее которой красовались автомобильные номера.

Как выяснилось, украшение для питомца дебоширы добыли в неравном бою с четырьмя машинами, припаркованными возле бокса автомастерской. Буйные сельчане сначала побили их ногами и поленом, а потом у одной оторвали госномера и зачем-то забрали их с собой. Видимо, чтобы облегчить полицейским работу по собственному поиску.

Фото: УМВД России по Омской области

После этого приятели отправились обмывать трофей. В кафе их и задержали. Как выяснилось, праздник жизни у них начался еще утром, поэтому на момент задержания молодые люди 24-х и 22-х лет не могли толком вспомнить, что натворили.

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что в результате происшедшего ни одного животное, задействованное в инциденте, серьезно не пострадало. Правда, двоим участникам теперь грозит уголовное дело.