В Омске пропала 14-летняя девочка

Настя перестала выходить на связь 4 мая. Фото: «ЧП Омск»

С просьбой о помощи в соцсетях обратилась мама 14-летней Анастасии Абраматец. Омичка сообщила, что ее дочь ушла из дома во вторник, 4 мая. С тех пор родные не знают, где находится девочка.

Приметы Насти: рост 166 см, глаза зеленые. Волосы русые, длинные.

Была одета в светлые джинсы, белые кроссовки, серо-коричневую куртку с салатовым капюшоном (как на фото). С собой взяла серо-бордовый рюкзак фирмы luris.

Если вы знаете, где находится подросток, сообщите ее маме по т. 89659734656 или в полицию – 02.