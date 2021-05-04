В Омске «паровозик» из четырех машин сбил пенсионера

В аварии пострадал только пожилой пешеход. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня днем в Кировском округе на улице Перелета произошла массовая авария в которой пострадал пешеход.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 39-летняя омичка за рулем "Рено Логан" не справилась с управлением и столкнулась с "Шевроле Нива", стоявшем в попутном направлении. От удара машина проехала вперед и сбила 75-летнего пешехода. После этого "Нива" собрала в "паровозик" еще две попутные машины. Несмотря на то, что от столкновения "Рено" серьезно пострадал, женщина за рулем осталась цела, а вот пожилого мужчину с места аварии доставили в больницу.

От удара "Нива" собрала несколько стоявших на обочине машин. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сильнее всех в аварии пострадал "Рено", другие машины, можно сказать, остались целыми. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

В пресс-службе Госавтоинспекции отметили, что по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося.