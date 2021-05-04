Мэр Омска недовольна тем, как благоустроили Советский парк

Сегодня по всей его территории развернуты активные строительно-монтажные работы. С середины апреля третью очередь работ выполняет подрядчик «ИП Миракян», в настоящее время его бригады провели демонтажные работы в полном объеме. До 1 сентября подрядная организация по условиям контракта должна выполнить вертикальную планировку территории, уложить асфальтобетонное, плиточное и резиновое покрытия, обустроить бетонные подпорные стенки и фундаменты стелы, беседки и перголы, установить входную группу с подсветкой со стороны улицы Пригородной и опоры освещения.

Однако, сегодня самый большой фронт работ связан с устранением грубых нарушений, которые допустила в прошлом году подрядная организация «А-Лига» в ходе благоустроительных работ второго этапа.

- Совершенно небезосновательно мы сегодня завершаем рейд на этой территории, – отметила мэр. – Первое, что является действительно важным, – это недовольство наших жителей. Именно сейчас, с наступлением летнего периода, когда можно разворачивать производственные работы, я приехала на территорию, чтобы посмотреть своими глазами, что в качестве претензии жителями высказывалось, и надо сказать, все жалобы – обоснованы. Параллельно у нас работают две подрядные организации. Сам проект продолжается. Но нам очень не повезло, когда в прошлом году зашла подрядная организация на центральную часть – это самое видовое место, это как гостиная комната, с которой начинается прием гостей – и, к сожалению, нам сегодня приветить гостей и жителей нашего города нечем. Просадка плитки по всему периметру, абсолютно отвратительно сделаны перила. Замечаний очень много. Сейчас объем замечаний выставлен подрядной организации.

В начале апреля специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и департамента городского хозяйства досконально обследовали территорию Советского парка. В результате было выявлено около 15 нарушений и замечаний по второму этапу выполненных работ: повсеместная просадка плитки, деформация бордюра коррозия перил на пандусах у входной группы, дефекты окраски деревянной обшивки и многие другие.

В адрес подрядной организации ООО «А-Лига» направлены претензии, подрядчик обязался устранить все замечания до 9 мая, к сожалению, по факту до завершения этих работ еще далеко. Подрядчик лишь демонтировал просевшее плиточное покрытие.

- Будем обращаться во все соответствующие органы с обоснованием необходимости проверить, осуществить контрольно-надзорную деятельность в отношении этого предприятия и дать оценку целевого расходования средств, отражения в бухгалтерском учете, правильного исчисления и полноты уплаты налогов с полученных бюджетных средств. И мы со своей стороны, как заказчики работ, должны приложить все усилия для прозрачности работ подрядчиков, которые вызывают такие нарекания в работе, в рамках наших юридических возможностей, — заявила Оксана Фадина.

В прошлом году с «А-Лиги» за нарушение сроков выполнения работ взыскано пени в размере 193 тысяч рублей.

- Сдерживать этого нерадивого подрядчика крайне трудно. В таких компаниях есть для этого опытные юристы. Только вот главного нет – рабочей силы и техники, нанимают субподрядчиков и морочат им уже голову. В такой ситуации здесь уже нас ждет борьба в юридической плоскости и судебная перспектива, я и мои коллеги приложат все усилия, чтобы на благоустройстве нашего города работали профессиональные компании, а такие фирмы омским субподрядчикам лучше гнать от себя, потому как непорядочность она везде проявится, если к жителям так, то к своим субподрядчикам тем более, – резюмировала Оксана Фадина.