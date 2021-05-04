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Общество4 мая 2021 16:55

В Омске 11 мая на Радоницу перекроют движение на нескольких улицах

Проехать на своем автомобиле не получится весь день
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Проехать по улицам нельзя будет целый день.

Проехать по улицам нельзя будет целый день.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Практически сразу после дня Победы, когда рази празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне перекроют центральные улицы города, омичей ждут другие ограничения движения. На этот раз они будут связаны с проведением Радоницы, дня поминовения усопших. В этот день верующие традиционно отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших.

Как сообщили в пресс-службе департамента общественной безопасности, с 6:00 до 20:00 во вторник 11 мая нельзя будет проехать по следующим улицам:

- по улице Бударина — на участке от улицы Щербанева до улицы К. Либнехта, включая парковочное пространство, вблизи остановочного пункта «Ул. Бударина»

В центре города тоже будут ограничения движения. Фото: пресс-служба администрации Омска

- участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища

Дорогу перекроют рядом с кладбищем. Фото: пресс-служба администрации Омска

Также на время перекрытия движения и проведения мероприятий запретят парковку личного транспорта.

Омичей просят заранее корректировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения, учитывая перекрытия улиц.