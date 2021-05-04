Из-за ревности омич устроил кровавую драку и угнал автомобиль

Омич так приревновал возлюбленную, что чуть не убил человека и разбил чужой автомобиль. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кровавую разборку из-за омичку устроил ее сожитель, приняв ее знакомого за любовника. Накануне в полицию обратился 51-летний омич, который рассказал, что на него напали во дворе дома на улице Талалихина в районе Старого Кировска.

- Я приехал по просьбе знакомой. Думал, у нее проблемы, а там на меня набросился ее сожитель. Получилось так, что ударил ножом. Кровь начала сильно течь. Я один раз из карабина выстрелил и пошел в больницу, - рассказал мужчина.

Следователям удалось выяснить, что мужчину действительно ударил ножом в руку 36-летний сожитель омички. После того, как пострадавший припугнул его выстрелом, он забрал карабин "Сайга", сел в машину и уехал. Правда долго его поездка не продлилась, через 600 метров он врезался в столб, вышел из машины и расстрелял ее.

- Мне сложно дать объяснения случившемуся. Наверное, это было сделано из-за злости и ревности, - рассказал он о мотивах своих поступков следователям.

Теперь пострадавшего ждет длительное лечение, а на 36-летнего омича завели два уголовных дела за угон и хищение оружия. Также, как уточнили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки дадут оценку действиям мужчины, связным с причинением вреда здоровью.