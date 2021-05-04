После столкновения с КаМАЗом под Омском погиб водитель легковушки

Водителя легкового авто не успели спасти. Он скончался на месте. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне серьезная авария произошла на трассе "Челябинск - Новосибирск" недалеко от Омска. В полицию около 10:53 поступило сообщение об аварии фуры и легкового автомобиля.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 43-летний водитель ВАЗ-2106 пытался развернуться на узком участке дороги, но не пропустил встречную фуру под управлением 40-летнего водителя. Затормозить и избежать столкновения водитель большегруза не успел, поэтому врезался с бок легкового автомобиля. От удара машину даже выбросило в кювет.

В обстоятельствах аварии продолжают разбираться. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля скончался на месте еще до приезда скорой помощи. В обстоятельствах и причинах аварии продолжают разбираться. Проводится проверка.