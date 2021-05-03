За сутки коронавирусом заразился 51 омич

Омичи продолжают попадать в ковидные госпитали. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава Омской области коронавирусом заразились уже 45 882 человека. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 51 человека. Лечиться дома смогут 42 из них, а в постоянном наблюдении врачей в стационарах нуждались лиш 9 человек.

Выздоровели, по данным медиков, всего 24 человека. Общее число выздоровевших составило 39 069 человек.

К сожалению, от ковида за день погиб 1 человек. За все время пандемии в Омской области от вируса погибли 1 388 человек.