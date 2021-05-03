«Кубок есть, но «Авангарда» на нем нет»: Омский левша сделал кубок Гагарина в миниатюре

Кубок в высоту меньше 1 сантиметра.

Недавно омская хоккейная команда "Аавангард" стала обладателем кубка Гагарина. К этой награде омичи шли долгих 17 лет, многие болельщики даже перестали надеяться, но в этом сезоне команда сделала большой подарок не только себе, но и всем омичам. Многие омичи праздновали, высказывали поздравления любимому клубу. Это же сделал и омский миниатюрист Анатолий Коненко. Он опубликовал фотографию миниатюрного кубка, которая мигом разлетелась по соцсетям.

- Я все матчи смотрел, а когда стало понятно, что можем кубок взять, конечно, болел, - отметил художник. - Но на кубке "Авангарда" в числе победителей нет. Я делал миниатюру на заказ для победителя 2011 года. (Тогда победил "Салават Юлаев" - прим. ред.) И этот кубок победителю был вручен. Так что "Авангарда" там нет. Но я болел и решил, что могу выставить эту работу. Да и не успел бы сделать такой же для наших ребят, изготовление заняло около 1,5 месяцев.

Размеры кубка: 9,9 мм в высоту

Вес: примерно 2 грамма

Материалы: ювелирный металл, золото, кахалонг и серпентин

На данный момент этот кубок продолжает оставаться самой маленькой копией награды КХЛ.