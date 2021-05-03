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Общество3 мая 2021 8:52

В Омске улицу в Советском округе затопило из золопровода

Дорога превратилась в грязную реку
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Вода вперемешку с золой и грязью может попасть в местное озеро.

Вода вперемешку с золой и грязью может попасть в местное озеро.

Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омичи обратили внимание на большую проблему на улице Новоалекандровская в Советском округе. Там нет асфальтированной дороги, но тем хуже для тех, кто решится по ней проехать. Как говорили очевидцы в соцсетях, дорогу затопило из золопровода, принадлежащего ТЭЦ-4. Омичи приложили фото и видео, на которых вместо дороги образовался грязный ручей, вода из которого уходит ниже и, скорее всего, попадает в местное озеро. Также люди отметили в комментариях к посту, что на этом участке аварии происходят довольно часто.

Из-за порыва дорога превратилась в настоящую реку.

Фото: ВКонтакте

На проблему оперативно обратили внимание в АО "ТГК-11" и сообщили о том, что работы по устранению неполадок уже ведутся.

- Повреждение на трубопроводе локализовано, трубопровод перекрыт, дорога убрана, - ответили в пресс-службе компании.