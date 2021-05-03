Ради строительства детского стационара под снос в Омске пойдут 300 деревьев

Многие из срубленных деревьев компенсируют новыми саженцами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в Омске состоялось заседание комиссии по сносу обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Там, как и всегда, рассматривали возможность одобрить спил различных деревьев по обращениям омских компаний. Как следует из протокола заседания, заявку на самую массовую вырубку подала компания "Омскоблстройзаказчик". Они будут заниматься строительством детского инфекционного стационара на улице Перелета. Для этого компания хочет срубить 298 елей, сосен, дикорастущих яблонь, кленов, черемух, вязов, тополей, ив, берез, лиственниц и различных кустарников. Еще 22 ели планируют пересадить. Но после окончания строительства вокруг стационара обещают высадить 434 дерева.

Довольно много деревьев хотят снести АО "Омск РТС". В компании связывают это в основном с ремонтными работами на тепловых сетях, которые они начали на нескольких улицах этой весной. 121 дерево коммунальщики снесут в границах ремонтных зон. За это они заплатят 3,5 миллионов рублей в качестве компенсации.

Согласовали на комиссии снос 54 сухостоев парку 30-летия ВЛКСМ и 70 аварийных кленов и вязов на территории ОмГАУ. Также приведением территорий в порядок займутся детские сады и школы, многие из них также просили разрешение на снос аварийных деревьев.