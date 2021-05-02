В Омске после перерыва из-за пандемии возвращается «СимфоПарк»

Омичам осталось ждать «СимфоПарка» совсем недолго. Фото: Фото: vk.com

Из-за накрывшей мир пандемии коронавируса в прошлом году омичи остались без одного из главных культурных событий лета – «СимфоПарка». В 2021-м любимый всеми опен-эйр возобновляет работу.

– «СимфоПарк» возвращается! 19 июня в парке «На Королева» – 10 часов музыки на свежем воздухе. Мы знаем, что вы этого ждали! Три оркестра на большой сцене с высокотехнологичным звуком, программы на малой сцене, лекторий на свежем воздухе, выставки, мастер-классы, лялечкин уголок, фотозоны, ярмарка, фудкорт, – говорится в официальном паблике «СимфоПарка» в социальной сети «ВКонтакте».