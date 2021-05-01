В Омске задержали троих подростков, совершавших преступления по всей стране

Задержанным грозит до 5 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омские полицейские совместно с СОБРом задержали троих молодых людей, которые совершали преступления по всей стране.

Двое 18-летних парней и один 21-летний подозреваются в мошенничестве. Десятки пострадавших от их действий живут по всей стране, в том числе в Москве, Туле, Нижнем Новгороде, Владимирской области и Новосибирске.

- Оперативники установили, что подозреваемые в течение года занимались мошенническими действиями – размещали объявления на аукционах по продаже коллекционных монет под вымышленными именами. С потенциальными покупателями обговаривали условия сделки: предоплату потерпевшие перечисляли при получении почтового трек-номера об отправленной посылке, но вместо ценных монет получали обычные. Полученные от нумизматов деньги подозреваемые делили между собой, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

На момент совершения преступления двое аферистов были еще несовершеннолетними. Следователем областного СУ СК России в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с причинением значительного ущерба. Задержанным парням грозит до 5 лет лишения свободы.