Омская студентка пыталась пробраться в общежитие по пожарной лестнице и разбилась

Девушку на скорой увезли в больницу. Фото: Александр ГЛУЗ

Инцидент произошел на улице Суровцева. Комендант расположенного там общежития нашла возле него покалеченную 17-летнюю студентку. Вход в здание запрещен после 22.00, поэтому задержавшаяся девушка решила пробраться внутрь по пожарной лестнице. Но сорвалась и упала с высоты третьего этажа.

- Учащаяся лежала на земле и не могла передвигаться. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи диагностировала у несовершеннолетней травмы головы и тела, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По результатам проводящейся сейчас проверки будет принято процессуальное решение.