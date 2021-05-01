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Происшествия1 мая 2021 10:02

Омская студентка пыталась пробраться в общежитие по пожарной лестнице и разбилась

Девушку увезли на скорой с множественными травмами
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Девушку на скорой увезли в больницу.

Девушку на скорой увезли в больницу.

Фото: Александр ГЛУЗ

Инцидент произошел на улице Суровцева. Комендант расположенного там общежития нашла возле него покалеченную 17-летнюю студентку. Вход в здание запрещен после 22.00, поэтому задержавшаяся девушка решила пробраться внутрь по пожарной лестнице. Но сорвалась и упала с высоты третьего этажа.

- Учащаяся лежала на земле и не могла передвигаться. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи диагностировала у несовершеннолетней травмы головы и тела, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По результатам проводящейся сейчас проверки будет принято процессуальное решение.

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