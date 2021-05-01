Омичей предупреждают о смертельной опасности, грозящей детям с наступлением тепла

На окна можно поставить специальные замки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Начинаются долгие и для многих долгожданные майские праздники. Синоптики прогнозируют отличную погоду. Однако с наступлением тепла начинается «эпидемия» падения детей их открытых окон. Родителей просят быть предельно внимательными.

- В связи с наступлением майских праздников, а также в преддверии летних каникул и отпусков, прокуратура Омской области напоминает родителям, имеющим малолетних детей, об опасности москитных сеток, – сообщает пресс-служба областного ведомства. – Необходимо более ответственно подходить к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях, не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых лиц, исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмирования путем выпадения из окон.