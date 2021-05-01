Медики спасли ребенка омской роженицы, умершей от коронавируса

Медикам удалось спасти новорожденного. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2020 году в Омской области произошел пока единственный в регионе случай смерти от коронавируса беременной женщины. Сначала пациентка попала в роддом № 4, откуда ее перевели в Областную клиническую больницу. Несмотря на то, что маму спасти было уже невозможно, ее малыш остался жив.

- В 2020 году на территории Омской области зарегистрирован один случай материнской смертности, произошедший в многопрофильной медицинской организации 3 группы (уровня). Основное заболевание пациентки: подтвержденная коронавирусная инфекция COVID-19. Ребенок пациентки жив, воспитывается в семье, – цитирует NGS55 пресс-службу областного минздрава.

Также в ведомстве сообщили, что в прошлом году в роддом поступило 349 женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде с внебольничными пневмониями, при подозрении на COVID-19, контактировавших с больными COVID-19 и с подтвержденной инфекцией. Большинству женщин (239 пациенток) подтвердили внебольничную пневмонию, у 110 – выявили симптомы ОРВИ средней и тяжелой степени.