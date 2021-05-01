Оксана Фадина приняла участие в профсоюзном форуме в Называевском районе

Она ознакомилась с положением дел в муниципалитетах и лично пообщалась с жителями.

В Называевске Оксана Николаевна вместе с главой района Сергеем Доценко побывала в детской школе искусств, где сейчас идет ремонт по нацпроекту «Культура». Прошлась по скверу, благоустройство которого выполняется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». А так же приняла участие в двух важных для района событиях: открытии Доски почёта и форуме «Профсоюзы - день сегодняшний».

Оксана Николаевна рассказала о взаимодействии профсоюзных организаций и партии «Единая Россия» в 2021 году. Она отметила важность национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - по мнению политика, эти проекты существенно улучшают качество жизни граждан. От имени партии «Единая Россия» Оксана Николаевна вручила благодарственные письма жителям района за безупречный труд, профессиональное мастерство и вклад в развитие муниципалитета. Она подчеркнула, что очень важно отмечать заслуги коллег, общественников, неравнодушных людей, ведь, к сожалению, мы так редко говорим друг другу «спасибо».

Из Называевска Оксана Фадина отправилась в Любинский район. В сопровождении главы Абая Ракимжанова она прогулялась по центральной площади сквера «Единения» в посёлке Любинский, посетила стадион «Нива» и районный Дом культуры. В посёлке Красный Яр Оксана Николаевна побывала в районной больнице и на стадионе «Дружба», крытая хоккейная площадка которого возведена в 2020 году по нацпроекту «Демография».

- Встреча с активами районов позволила в очередной раз закрепить фокус на повторяющихся проблемах. В частности, это ремонт дорог. Кроме того, осмотр учреждений социальной сферы подтверждает - растёт актуальность именно капитального ремонта зданий, они не молодеют, растёт процент износа, а возможности местного бюджета даже в среднесрочной перспективе не позволят осуществить последовательную модернизацию. И если капитальный ремонт учреждений культуры возможен в рамках нацпроекта «Культура», то для школ ответа по программам капремонта пока нет. Хотя и с очередностью и масштабностью ремонта учреждений культуры тоже есть вектор совершенствования. Так, например, в Называевской школе искусств педагогический состав девять человек, а воспитанников занимается 250! Вот это востребованность и явное подтверждение своей роли в развитии, высший приоритет финансирования. Аналогичная ситуация складывается с Домом культуры. Объект с очень красивым архитектурным решением фасада сегодня может утратить не только былую красоту, но и потерять прочность конструктива, а помощь местного бюджета не велика. Проблему сохранения учреждений соцсферы сегодня не способен в короткий срок решить и региональный бюджет, потому требуется разработка федеральной программы на среднесрочную перспективу, которая в том числе позволит решать аналогичные проблемы с сохранением объектов культурного наследия, памятников культуры. Эти вопросы решить на уровне только муниципалитетов не всегда возможно, они должны быть озвучены на государственном уровне, - отметила по итогам визитов Оксана Фадина.