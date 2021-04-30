На майских праздниках в Омске включат фонтаны

Омичи смогут полюбоваться фонтанами на майских праздниках. Фото: пресс-служба администрации Омска

Майские праздники побалуют омичей по-летнему теплыми днями. В мэрии сообщили, что 1 мая уже начнут работать городские фонтаны. Некоторые из них на улице Чокана Валиханова, фонтаны на бульваре Победы, улице Гашека, площади Серова, бульваре Иванишко, в сквере «Первокирпичный», на бульваре Заречный, фонтаны на улице Путилова и «сухой» фонтан на площади Бударина начали работать уже сегодня, а остальные еще проходят подготовку.

Некоторые фонтаны уже работают.

- Сегодня продолжается подготовка гидротехнических сооружений к работе. Эти фонтаны — довольно «возрастные», например, фонтан в сквере им Дзержинского был открыт еще в 1958 году. Поэтому водным конструкциям необходимы не просто помывка чаш и косметический ремонт, а тщательная проверка и текущий ремонт водонасосного оборудования и их наземной части, - рассказал заместитель директора по благоустройству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Андрей Парыгин.

Сейчас фонтаны моют и ремонтируют. Фото: пресс-служба администрации Омска

Сейчас специалисты ведомства проводят необходимый ремонт и моют чаши фонтанов. Как только эти работы будут закончены, все городские фонтаны заработают в полном объеме.