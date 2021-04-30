Стало известно, когда в Омске завершится отопительный сезон

В регионе уже установилась стабильно теплая погода, поэтому батареи скоро отключат. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске, наконец, завершается отопительный сезон. Батареи станут холодными в следующий вторник, 4 мая. Соответствующее постановление подписал и.о. мэра города Омска Евгений Фомин.

- Решение об окончании отопительного сезона принято в связи с наступлением стабильной теплой погоды и высокой среднесуточной температурой воздуха, согласно краткосрочному и долгосрочному прогнозам погоды, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Теплоснабжающие организации города начнут отключать подачу тепла в жилые дома и другие помещения. С момента официального объявления о завершении отопительного сезона подача тепла прекращается сразу во всех районах города, этапность отключений отопления определена по месторасположению – поочередно отключаются локальные группы абонентов. 64 городских теплоисточника после этого переводятся на летний режим работы.