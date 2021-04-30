«Транснефть - Западная Сибирь» подключила оборудование на ЛПДС «Исилькуль»

АО «Транснефть - Западная Сибирь» завершило подключение трех новых фильтров - грязеуловителей на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Исилькуль» к системе технологических трубопроводов станции. Работы проводились в Исилькульском районе Омской области в период плановой остановки транспортировки нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу (МНПП) Уфа - Омск.

Проект по реконструкции площадки фильтров-грязеуловителей (ФГУ) на ЛПЛДС «Исилькуль» реализуется в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов АО «Транснефть - Западная Сибирь».

Специалисты выполнили демонтаж выработавшего свой ресурс оборудования, установили новые фильтры-грязеуловители на надземной бетонной площадке. Также был произведен монтаж системы сбора и откачки утечек и дренажа, обеспечена теплоизоляция надземных участков дренажных трубопроводов и участка линии отбора давления с целью предотвращения замерзания технологических жидкостей. Также смонтированы шесть новых шиберных задвижек и подземные участки технологических трубопроводов.

Установленные фильтры-грязеуловители предназначены для очистки нефтепродуктов от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафиносмолистых отложений и окалины. Для бесперебойной транспортировки нефтепродуктов через ЛПДС «Исилькуль» на станции предусмотрена схема из трёх ФГУ - двух рабочих и одного резервного. Номинальное давление нового оборудования составляет 4,0 МПА, пропускная способность - 500 куб. м в час, тонкость фильтрации (размер частицы, задерживаемой системой фильтрации) - 200 мкм.

Ввод в эксплуатацию реконструированной площадки ФГУ запланирован на сентябрь.