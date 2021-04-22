Отчет ректора Омского ГАУ о результатах самообследования университета за 2020 год

В докладе ректор остановилась на основных достижениях вуза по ключевым направлениям работы (образование, наука, воспитательная работа, инновационная, финансовая деятельность и др.) в 2020 году и обозначила задачи на 2021 год.

Оксана Викторовна отметила, что Омский ГАУ по итогам года занимает уверенные позиции во многих рейтингах. Так, по результатам рейтинга Минсельхоза России вуз вошел в лидирующую группу и занял 7 место, в Национальном рейтинге университетов Омский ГАУ расположился на 127-130 месте и на 4-м - среди аграрных вузов. Университет занял 2 место среди омских вузов в рейтинге качества подготовки выпускников, 1 место - среди аграрных и омских вузов по данным мониторинга центров содействия трудоустройству; 5 место - в глобальном рейтинге веб-популярности; значительно повысил свои позиции в мировом рейтинге качества науки и образования ARES до категории «BB+» - надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

Несмотря на условия дистанционного режима работы, университет в 2020 году нарастил темпы практического использования информационной среды в организационно-управленческой, методической, научной, учебной работе персонала и обучающихся университета, обеспечив нормальный режим учебного и научного процессов, эффективно провел профориентационную и приемную кампанию.

Впервые в России одновременно на базе 49 ведущих университетов, в т.ч. Омского ГАУ, реализован Сетевой образовательный интенсив Университета Национальной технологической инициативы 20.35, объединивший 363 студенческие команды. Команда университета с проектом «Создание биологически обогащенного экопродукта функционального и персонализированного назначения» вошла в финал интенсива, получив высокую экспертную оценку актуальности, значимости и инновационности.

Научные исследования университета сконцентрированы вокруг трех ключевых направлений: селекция и генетика в растениеводстве; селекция и генетика в животноводстве; биотехнологии. Шесть научно-инновационных проектов университета включены в программу развития созданного в Омской области научно-образовательного центра, разработаны дорожные карты их реализации до 2025 года. Среди них проект по оценке экологических отпечатков и расчете карбоновых тарифов при производстве сельскохозяйственной продукции, имеющий стратегическое значение для обеспечения планомерного перехода к экономике будущего, основанной на принципах энергоэффективности, экологичности и технологиях «чистого производства».

Выигран грант Минобрнауки РФ на создание лаборатории мирового уровня с финансированием 90 млн руб. «Повышение пищевой ценности пшеницы на основе генетических и селекционных методов, усовершенствованных технологий производства и переработки зерна». Открыт Международный селекционно-генетический центр. Учеными университета сформирована мощная семеноводческая база (около 40% посевных площадей под пшеницей в Омской области занято сортами университета).

Совместно с АО «Россельхозбанк» в 2020 году началась реализация проектов: «Кампусная карта», «Цифровой ситуационный центр», «Школа фермера»; проводится конкурс на получение именных стипендий для студентов высших учебных заведений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации (стипендиаты – 3 студента).

Среди достижений в развитии кадрового потенциала и формировании качественного контингента ректор отметила участие университета в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста по двум направлениям Worldskills: ветеринария и эксплуатация сельскохозяйственной техники. В рамках федерального проекта «Экспорт образования» были организованы и проведены летние и зимние школы, олимпиады для талантливых иностранных обучающихся. В вузе формируется языковая среда, в том числе через работу ресурсных центров с привлечением иностранных партнеров – носителей языка, а также осуществляется реконструкция имущественного комплекса. В 2020 году начата реконструкция двух студенческих общежитий. Университет признан экологичным вузом за усиленную экопросветительскую работу со студентами и сотрудниками.

В 2020 году был создан Центр студенческих инициатив. Волонтерский центр Омского ГАУ стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Добровольчество» с проектом «Социальный навигатор». Команда волонтеров «Глобус» получила специальный приз городского конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Омска» в номинации «Добровольчество во время пандемии». Студенческий механизированный отряд «Нива» занял 1-е место во Всероссийском конкурсе специализированных студенческих отрядов вузов Минсельхоза России – 2020 в номинации «Механизация». Обучающиеся университета получают стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ, стипендии Губернатора Омской области, Правительственную стипендию Китая, стипендии от индустриальных партнеров вуза (ОАО «Россельхозбанк», «ЭкоНива», концерн «Bayer»).

Совместно с международными партнерами реализуется более 48 международных проектов. В 2020 г. заключено 9 новых соглашений с организациями из Германии, Армении, Таджикистана, Китая и Казахстана. Выигран международный грант на реализацию проекта в сфере формирования человеческого капитала в сельской местности - модуль: «Европейская практика развития цифровых финансовых услуг в сельской местности: знания и инклюзивность». Университет участвовал в реализации 11 международных проектов. В 2020 году начата подготовка соглашения о двудипломном образовании совместно с Костанайским государственным университетом им. А. Байтурсынова.

В отчетном периоде качественно улучшены характеристики цифровой экосистемы университета: более чем в 2 раза увеличена пиковая производительность электронно-образовательной среды университета и официального сайта. С учетом особенностей работы в дистанционном режиме в текущем году университет собственными силами обеспечил процесс приема документов абитуриентов в дистанционном режиме. На конец 2020 года ЭИОС университета сформирована как информационная среда, обеспечивающая активную интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создающая условия для формирования компетентного специалиста.

В 2020 году вуз успешно выполнил все текущие задачи. Учебно-воспитательный процесс протекал бесперебойно. Социальные обязательства университета были выполнены в полном объёме. В основе достигнутых университетом результатов: концентрация талантливых преподавателей и обучающихся; достаточность ресурсной базы для обеспечения качества обучения и проведения передовых научных исследований и эффективная система управления университетом, которая обеспечивает развитие стратегического видения, гибкость принимаемых решений и управления ресурсами.

Заслушав и обсудив отчет, Ученый совет признал работу университета в целом и ректора университета Шумаковой О.В. в 2020 году удовлетворительной.