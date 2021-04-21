Волонтерский центр «Глобус» провел субботник в музее истории Омского ГАУ

С 2019 года на территории Российской Федерации в рамках нацпроекта «Культура» реализуется программа АВЦ «Волонтеры культуры». Она направлена на поддержку добровольческих движений в сфере культуры, в том числе в сфере по сохранению культурного наследия народов Российской Федерации.

С целью популяризации бережного отношения к историко-культурному наследию ежегодно 18 апреля в формате субботника проводится Всероссийский день заботы о памятниках культуры и истории.

Волонтерский центр «Глобус» провел субботник в музее истории Омского государственного аграрного университета и стал активным участником акции АВЦ «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Музей Омского ГАУ – историческое достояние нашего университета, которое является самым главным культурным наследием для нас.

Специалист отдела сопровождения воспитательной работы Ольга Анатольевна Ландик рассказала участникам об истории появления Дня заботы о памятниках в 1983 году по инициативе ЮНЕСКО, о том, насколько уязвимо наше культурное наследие, и что его главным врагом являются не войны и не вандализм, а обыкновенное человеческое равнодушие.

Волонтеры с большим трепетом отнеслись к работе и привели в порядок все стеллажи зала «Исторические вехи сельского хозяйства Омской области», параллельно узнав много нового о нашем университете, самой истории музея и об особенностях проводимой акции.

Сохранение культурного наследия – наша неотъемлемая задача, которая стоит перед каждым. Бережно относясь и сохраняя нашу историю, мы сохраняем историю прошедших лет и передаем знания следующим поколениям.