«Это необходимо для безопасности»: в мэрии объяснили, почему у озера в Омске появились горы песка

Омичам пообещали, что отсыпка почти не сократит площадь водоема.

Накануне омичи заметили несколько грузовиков с песком около популярного озера в районе Московки. Местные жители всерьез опасались, что водоем просто засыпят и сделают на его месте парковку. Но в мэрии поспешили успокоит людей. Ничего подобного там не планируют. Рядом с озером проходит дорога, на которой обустраивают остановку общественного транспорта. Чтобы асфальт не просел, часть берега необходимо отсыпать.

- Будет отсыпано не более 2% от всей площади. Однако для укрепления основания будущей остановки и обочин вдоль проезжей части и, соответственно, для безопасности граждан, которые в дальнейшем будут здесь передвигаться и ждать общественный транспорт, работы по отсыпке локального участка вблизи водоема необходимы, - отметили в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», чьи специалисты сейчас и производят необходимые работы.