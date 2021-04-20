Школьники готовятся к региональному этапу IX интеллектуальной игры «Начинающий фермер» в бизнес-инкубаторе Омского ГАУ

14 и 15 апреля учащиеся школ Омской и Новосибирской области провели проектную сессию в рамках подготовки к региональному этапу IX интеллектуальной игры «Начинающий фермер», которая стала для ребят не только конкурсом, но и возможностью поиска единомышленников, с которыми можно реализовать свои мечты.

Под руководством педагога дополнительного образования Кульбану Оралзгалиевны Сейтовой обучающиеся Исилькульской станции юных натуралистов из детского объединения «Юный эколог» Алина Чернявская, Салтанат Ирикбаева, Снежана Унжакова и Айтмухан Казбеков разрабатывают проект по выращиванию овощей в закрытом грунте.

Школьники девятого класса СОШ №5 города Татарска Анатолий Загорский, Сюзанна Киракосян и Виктория Сивова под руководством учителя изобразительного искусства и черчения Светланы Анатольевны Солдатенко готовят проект гусиной фермы.

«Начинающие фермеры» поработали над составлением бизнес-плана проектов, получили индивидуальные консультации по вопросам подготовки к игре и, конечно же, познакомились с кампусом Омского ГАУ, чему способствовала прекрасная апрельская погода. Ребята не только узнали об особенностях организации фермерского бизнеса, но и поработали одной командой, которую объединяет общая предпринимательская идея.

Впечатлениями об участии в выездной работе над проектами поделился Анатолий Загорский, ученик школы №9 г. Татарска: «Узнал в бизнес-инкубаторе Омского ГАУ много нового по подготовке нашего проекта. Я уже занимался выращиванием гусей и уток, поэтому подготовка к игре проходит насыщенно и интересно. Особенно мне понравился кампус вашего университета, в который мы с ребятами приехали во второй раз».