Студентки Омского ГАУ рассказали, как проходит их обучение в Словацкой Республике

Программой поддерживаются три направления: семестровое обучение студентов бакалавриата и магистратуры; учебные и научные стажировки для аспирантов, а также стажировки для преподавателей и научных сотрудников.

Из четырех студентов российских вузов, выигравших данную стипендию, двое представляют Омский ГАУ, что, несомненно, говорит о высоком качестве подготовки студентов. Стипендиатами стали Галина Шепилевская, студентка 1 курса магистратуры, направление Ветеринарно-санитарная экспертиза и Регина Кох, магистрантка 1 курса, направление подготовки Продукты питания из растительного сырья. Девушки поделились своими первыми впечатлениями от онлайн-обучения в Словацком техническом университете:

Регина Кох:

«Мне одобрили Национальную стипендию Словацкой Республики, чему я очень рада, ведь обучение за границей дает колоссальный международный опыт. Очень жаль, что сейчас образовательный процесс в Словацком техническом университете Братиславы проходит в дистанционном режиме. Всему виной пандемия, но мы не теряем надежды и мечтаем поехать в Европу на оставшиеся месяцы обучения.

Обучение онлайн очень схоже с тем, что было у нас, в нашем родном Омском ГАУ, исключением является лишь то, что все лекции и практические занятия проходят на английском языке. Это большой плюс, ведь ты начинаешь учиться и запоминать новые слова одного из самых популярных языков на планете.

Хотелось бы отметить менталитет словаков, он чувствуется даже на расстоянии. Все преподаватели, доктора и профессора очень доброжелательны и всегда помогают, идут на компромиссы и интересуются нашим удобством при составлении расписания. Есть одна особенность - разница во времени 5 часов. Когда в Словакии утро, мы как раз приходим с основных занятий в университете и можем продолжить обучение онлайн за чашечкой чая. К этому все относятся совершенно нормально.

В Словакии я изучаю интересные курсы, которые выбрала сама по своей специальности. Один из моих любимых - словацкий язык. Его ведет очень жизнерадостный и веселый преподаватель параллельно на двух языках: английском и словацком. На этих занятиях присутствуют около 25 человек. Это те ребята c разных уголков планеты, которые учатся в STU. И мы все вместе изучаем словацкий язык и культуру. Это очень здорово и весело. Нас разделяют на команды, мы выполняем интересные задания, общаемся между собой, знакомимся. После таких занятий чувствуется, как никогда, что международный опыт в обучении дает большой заряд энергии и мотивацию учиться дальше.

Студенты Омского ГАУ, если вы, как и я, давно хотели попробовать международную стажировку, ничего не бойтесь и смело обращайтесь в отдел международных связей. Вам открыт весь мир! Знания-источник роста и развития!»

Галина Шепилевская:

«Наше обучение сейчас проходит в дистанционном режиме, поскольку пока что вся территория ЕС находится в локдауне, но как только ограничения снимут, университет готов принять нас для очного обучения и также предоставить общежитие.

Знакомство с системой обучения началось ещё перед семестром. За пару недель до начала семестра университет предоставил список всех курсов, а также имена и контакты преподавателей. Для каждого студента назначается куратор, к которому можно обратиться в случае возникновения вопросов. Обучение в Омском ГАУ и Словацком техническом университете Брастиславы (STU) совмещать не так сложно. Как правило, задания выдаются на неделю или на пару недель вперёд. Занятия в университете длятся 2 часа, обучение проходит на английском языке. Пары проходят в Google Meet, многие преподаватели используют Google Сlassrooms, где можно найти не только материалы предыдущих занятий, но и домашние задания.

Можно заметить одно из отличий между занятиями в нашем и Словацком университете: в последнем проходят в более свободной форме, чем принято в нашей стране. Преподаватели общаются с нами как с равными и пытаются подружиться, процесс обучения поэтому идёт значительно легче. Языкового барьера не ощущается, возможно, из-за того, что словацкий язык родной для наших преподавателей и схож с русским, мы легко находим общий язык. Даже если что-то на занятии становится непонятно – будь это вопрос преподавателя к студенту или вопрос самого студента по материалу, всегда можно воспользоваться переводчиком и переспросить.

Впереди нас ждут экзамены и финальные тестирования, к которым нас подготовят преподаватели. После обучения у нас останется не только табель об успеваемости, но и огромный опыт, подкреплённый положительными эмоциями.

В этом отзыве мне хотелось бы донести до всех студентов, что у нас есть одинаковые шансы, не нужно материальных вложений для участия в подобных программах и от нас не требуется быть самыми умными на планете. Пробовать может каждый, когда ещё это делать, если не сейчас. Не теряйте времени зря, есть большое множество программ, которые доступны студентам бакалавриата, начиная уже с 1 курса. Дерзайте!

Большое спасибо нам хотелось бы сказать международному отделу Омского ГАУ и особенно Яне Левен. Ведь если бы мы не услышали о подобных программах, то вряд ли бы сейчас была тема для написания этого отзыва. Международный отдел не только информирует и консультирует студентов по всем вопросам, связанным с обучением за границей, но и помогает с подготовкой документов и общением с принимающими вузами и стипендиальными комитетами».