В Омске из окна многоэтажки выпал двухлетний малыш

В причинах падения ребенка разбирается полиция. Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне в одну из омских больниц попал двухлетний ребенок с тяжелыми травмами. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости и множественные ушибы. Оказалось, все эти травмы малыш получил, выпав из окна третьего этажа.

Проверкой произошедшего занялась полиция. Удалось выяснить, что несчастный случай произошел в Октябрьском округе в одном из домов на улице 5-я Кордная. Около полудня вся семья находилась дома. 32-летний отец спал, а 23-летняя мать и трое детей были в комнате. Пострадавший ребенок один пошел на кухню, забрался на подоконник и сумел открыть окно. Москитная сетка не выдержала веса ребенка, и он упал.

Как уточнили в пресс-службе полиции, семья давно состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а оба родителя ранее привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Проверка продолжается.